موسى يندد بالاشتباكات في مخيم عين الحلوة: لقرارات حكومية حازمة بالتعاون مع السلطات الفلسطينية

ندد النائب الدكتور ميشال موسى بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، داعياً الى "وقف فوري للنار واغاثة النازحين من المخيم ومحيطه، والعودة الى لغة الحوار".



وأشار في تصريح الى ان "هذا الاقتتال اضافة الى عبثيته وتأثيراته المدمرة على القضية الفلسطينية، فانه يشل مدينة صيدا والبلدات والقرى المجاورة حيث سقطت ضحية ووقعت اصابات، كما يؤثر سلبا على حركة المرور من الجنوب واليه" .



وطالب الحكومة بـ"قرارات حازمة بالتعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية، من اجل وضع حد لهذا النزف الخطير الذي قد يستخدم لتمرير رسائل خارجية وتوتير الوضع اللبناني".