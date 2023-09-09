التقدمي الإشتراكي : نشدد على ضرورة إنهاء الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

"يشدّد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة إنهاء الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وإذ يؤكد أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة العمل الفلسطيني المشترك وكافة القوى الفلسطينية واللبنانية لوقف إطلاق النار والتهدئة في مخيم عين الحلوة، فإنّه لا بد من معالجة جذرية لهذه الظروف التي تعرّض أمن المخيم واللاجئين والجوار إلى الخطر".

وأضاف البيان : "إزاء ذلك يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي كافة القوى المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في التعاطي الجدّي مع هذه المسألة لما تشكله من خطورة على الاستقرار بشكل عام، والضغط باتجاه تسليم المطلوبين المسؤولين عن الأحداث الأخيرة إلى الجهات الرسمية اللبنانية وإعادة الهدوء إلى المخيم".