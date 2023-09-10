التقدمي الإشتراكي معزياً : نتمنى من جهود الإغاثة التخفيف من هول مأساة زلزال المغرب
تقدم الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، بأحر التعازي من العاهل المغربي الملك محمد السادس ومن الشعب المغربي، ب"الضحايا الأبرياء الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد"، وتمنى أن "يمن الله بالشفاء على المصابين جميعهم، وأن تتمكن جهود الإغاثة من التخفيف قدر المستطاع من هول هذه المأساة القاسية".
وأضاف البيان: "إذ نستذكر وقوف المغرب ودعمه للبنان في محطات عديدة وتقديماته للبنانيين، تحديدا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يعرب عن تضامنه مع المملكة المغربية، وتعاطفه مع المتضررين والمنكوبين ومع عموم شعب المغرب، ويأمل أن تستعيد البلاد عافيتها وأن تخرج من هذه المحنة الصعبة بأقرب وقت".