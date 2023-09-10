كيف يبدو الوضع في مخيم عين الحلوة؟

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".