إصابة مواطن برصاص طائش في الغازية جراء الاشتباكات في عين الحلوة

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".
كتب الوزير السابق وليد جنبلاط عبر منصّة "إكس": "إن التاريخ المعروفي الأصيل هو الذي جمع العمامة والكرامة والحرية وجعل بياض العمائم يلاقي بياض المواقف من جبال الشوف إلى جبل العرب، وإن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين كل السوريين".