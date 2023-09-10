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محليات

ما هي آخر التطورات في مخيم عين الحلوة؟

2023-09-10 | 10:25
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ما هي آخر التطورات في مخيم عين الحلوة؟

ما هي آخر التطورات في مخيم عين الحلوة؟

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ما هي آخر التطورات في مخيم عين الحلوة؟

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الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً
13:46

الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".

13:46

الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".

جنبلاط: إن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين
13:02

جنبلاط: إن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين

كتب الوزير السابق وليد جنبلاط عبر منصّة "إكس": "إن التاريخ المعروفي الأصيل هو الذي جمع العمامة والكرامة والحرية وجعل بياض العمائم يلاقي بياض المواقف من جبال الشوف إلى جبل العرب، وإن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين كل السوريين".  

13:02

جنبلاط: إن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين

كتب الوزير السابق وليد جنبلاط عبر منصّة "إكس": "إن التاريخ المعروفي الأصيل هو الذي جمع العمامة والكرامة والحرية وجعل بياض العمائم يلاقي بياض المواقف من جبال الشوف إلى جبل العرب، وإن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين كل السوريين".  

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