الأحزاب والمجموعات المعارضة: من يدعو الى الحوار اليوم هو طرف تسبب بأزمة شَل الدستور وتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية

فكل الحوارات التي حصلت في الماضي القريب كانت نتائجها تنصّل فريق الممانعة من تعهداته، ومزيداً من قضم الدولة ومؤسساتها لحساب حزب الله ومشروعه الاقليمي مما ادى الى عواقب مدمرة على البلد واللبنانيين".

وتابع البيان: "علما ان من يدعو الى الحوار اليوم، هو طرف تسبب بأزمة شَل الدستور وتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية."

وأَضاف البيان: "لذلك نتوجّه لصاحب الدعوة بواجب التعهّد بالالتزام بالدستور، والتطبيق المباشر والفوري للمواد 49، و74 و75 منه؛ وبالتالي تحديد موعد لعقد جلسة انتخابيّة بدورات متتالية والتوقّف عن تعطيل النصاب، ومحاولات فرض مرشّح بعينه".

وختم البيان: "الحوار يتم خلال الدورات الانتخابية في المجلس النيابي بين الكتل، للوصول الى انتخاب رئيس الذي يدعو الى حوار وطني بعد انتخابه تحت عنوان استعادة الدولة وسيادتها على كامل قرارها و اراضيها".