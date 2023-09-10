بالفيديو - إحتدام المعارك بشكل كبير على محور حطين جبل الحليب

مراسل " #الجديد": إحتدام المعارك بشكل كبير على محور حطين جبل الحليب@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qcSM02UbG2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 10, 2023
مراسل " #الجديد": إحتدام المعارك بشكل كبير على محور حطين جبل الحليب@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qcSM02UbG2
كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".
كتب الوزير السابق وليد جنبلاط عبر منصّة "إكس": "إن التاريخ المعروفي الأصيل هو الذي جمع العمامة والكرامة والحرية وجعل بياض العمائم يلاقي بياض المواقف من جبال الشوف إلى جبل العرب، وإن علم التوحيد هو علم سلطان الأطرش علم الأحرار السوريين كل السوريين".