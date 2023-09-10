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محليات

الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً

2023-09-10 | 13:46
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الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً
الآن عون: القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً وحزب الله سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه وليست مقايضة ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي علماً أن مطالب "التيار" لا تقلل من صلاحياتها".

وقال عون في حديث لـmtv: نتائج الحوار مع حزب الله تظهر خلال أسبوعين بالاتفاق أو عدمه والحديث عن أننا نمرّر الوقت الى حين انتهاء ولاية قائد الجيش محاكمة مرفوضة للنوايا والمعركة محصورة بمرشحين هما سليمان فرنجية وجوزاف عون وكلاهما عاجز عن الوصول لذا علينا الاتفاق.

وأضاف عون "لدينا استعداد مبدئي للمشاركة بطرح بري لكننا بحاجة الى إيضاحات إضافية منه وهذا الموقف لم يتغيّر والجلسات المفتوحة غير مجدية بظل قدرة الجميع على تعطيل النصاب والحل بالاتفاق على سلّة وحوار على الضمانات بين كل الكتل".
 
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