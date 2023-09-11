"تحالف القوى الفلسطينية" دان استهداف مركزي الجيش في عين الحلوة: عمل مشبوه وله دلالات خطيرة

دانت قيادة "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان في بيان، "استهداف مركزين للجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، التي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين"، متمنية لهم الشفاء العاجل، معتبرة أن "الاستهداف عمل مشبوه وله دلالات خطيرة".