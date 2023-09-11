"تحالف القوى الفلسطينية" دان استهداف مركزي الجيش في عين الحلوة: عمل مشبوه وله دلالات خطيرة
دانت قيادة "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان في بيان، "استهداف مركزين للجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، التي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين"، متمنية لهم الشفاء العاجل، معتبرة أن "الاستهداف عمل مشبوه وله دلالات خطيرة".
ونوهت قيادة "تحالف القوى الفلسطينية" "بالمسؤولية والمناقبية العالية للجيش الوطني اللبناني والتي تجلت بصبره وحرصه على حياة شعبنا الفلسطيني وأمنه"، معبرة عن اعتزازها "به وبدوره البطولي في مواجهة العدو الصهيوني".