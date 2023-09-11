"حماس" تدين إستهداف مراكز الجيش في محيط عين الحلوة: عمل مشبوه يهدف إلى المس بالجيش وسيادة لبنان

"حماس" تدين إستهداف مراكز الجيش في محيط عين الحلوة: عمل مشبوه يهدف إلى المس بالجيش وسيادة لبنان

دانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في لبنان "استهداف مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش الوطني اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة بثلاث قذائف، والتي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين"، معتبرةً هذا العمل "عملاً مشبوهاً يهدف إلى المسِّ بالجيش وسيادة لبنان، كما يهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الأحداث في المخيم إلى مساحات خطِرة لا تُحمد عقباها".

وقالت "حماس" في بيان: "إنّنا إذ نتمنَى الشفاء العاجل للعسكريين، فإننا نُقدِّر مناقبيَّة الجيش الوطني اللبناني وصبره وحرصه على شعبنا الفلسطيني، وننظر بفخر واعتزاز بدوره الوطني في مواجهة العدو الصهيوني ببسالة".

