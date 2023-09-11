الوزير السابق عصام نعمان لـ"الجديد": لا استبعد ان تكون هناك صلة بين ما يحدث في مخيم عين الحلوة وما يحدث في لبنان

الوزير السابق عصام نعمان لـ"الجديد": لا استبعد ان تكون هناك صلة بين ما يحدث في مخيم عين الحلوة وما يحدث في لبنان ... للمتابعة مباشرة: