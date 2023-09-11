هكتور حجار: قرّرت عدم المشاركة في جلسة اليوم حول النازحين بعد أن تبيّن لي أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة
هكتور حجار: قرّرت عدم المشاركة في الجلسة الوزارية التي كانت مقررة اليوم للبحث في ملف النازحين بعد أن تبيّن لي أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة
اصدرالمكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار بيانا حول الجلسة الوزارية المخصّصة للبحث في ملف النازحين السوريين مشيرا الى انه "بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعد أن تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي."