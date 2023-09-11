هكتور حجار: قرّرت عدم المشاركة في جلسة اليوم حول النازحين بعد أن تبيّن لي أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة

هكتور حجار: قرّرت عدم المشاركة في الجلسة الوزارية التي كانت مقررة اليوم للبحث في ملف النازحين بعد أن تبيّن لي أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة