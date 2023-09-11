المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً اشار فيه الى انه "لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان."