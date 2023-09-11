الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا

2023-09-11 | 05:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً اشار فيه الى انه "لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان."

وتابع البيان: "بناء عليه، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للامن العام.
إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا."
ويشدد ميقاتي بحسب بيان مكتبه الاعلامي "على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع  وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية."
وكان حضر  الى  السرايا  نائب رئيس  مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية،  المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
مقالات ذات صلة
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا

محليات

ميقاتي

مجلس الوزراء

النازحين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عدم اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء حول ملف النزوح السوري والاستعاضة عنها بلقاء تشاوري
هكتور حجار: قرّرت عدم المشاركة في جلسة اليوم حول النازحين بعد أن تبيّن لي أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة

اقرأ ايضا في محليات

الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
12:01

الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

12:01

الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023