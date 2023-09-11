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ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
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محليات
عدم اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء حول ملف النزوح السوري والاستعاضة عنها بلقاء تشاوري
2023-09-11 | 05:25
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عدم اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء حول ملف النزوح السوري والاستعاضة عنها بلقاء تشاوري
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