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محليات

بالفيديو والصور – اكثر من 600 شخص يشاركون بمهرجان "طيارة من ورق" في الزرارية الجنوبية

2023-09-11 | 05:49
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بالفيديو والصور – اكثر من 600 شخص يشاركون بمهرجان "طيارة من ورق" في الزرارية الجنوبية

بالفيديو والصور – اكثر من 600 شخص يشاركون بمهرجان "طيارة من ورق" في الزرارية الجنوبية

للسنة السادسة على التوالي نظم مهرجان طيارة من ورق في بلدة الزرارية الجنوبية بمشاركة اكثر من  600 شخص من كل الفئات العمرية ومن مختلف المناطق.

فقد تجمع المشاركون في قطعة أرض مكشوفة، على اطراف الزرارية الجنوبية- الغربية وأطلقوا الطائرات الورقية في الهواء، في جو من الفرح والبهجة، فيما عملت فرق متطوعة من مؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية بالتعاون مع قسم الشباب في الصليب الاحمر اللبناني على تنظيم تسجيل وتسليم الطائرات الورقية للمشاركين واغلبهم من الفتية.

 
 

كما عملت شرطة البلدية على تنظيم السير ومساعدة المشاركين للوصول الى مكان المهرجان وانتشرت 3 سيارات اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية ومركز الدكتور عبد الناصر فياض التابع للنجدة الشعبية اللبنانية، مع الفرق الطبية في المكان لمواكبة المشاركين.

 
 
بالفيديو والصور – اكثر من 600 شخص يشاركون بمهرجان "طيارة من ورق" في الزرارية الجنوبية

محليات

طيارة من ورق

الزرارية

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