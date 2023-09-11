باسيل استقبل هيرفيه ماغرو والبحث تناول الاوضاع السياسية وملف الانتخابات الرئاسية
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على مدى اكثر من ساعة القائم بالأعمال الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو بحضور النائب ندى بستاني ووفد دبلوماسي فرنسي .
وتخلل زيارة التعارف عرض مسهب للأوضاع السياسية وبالتحديد ملف الانتخابات الرئاسية قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ولقائه المقرر غدًا مع رئيس التيار. واطلع القائم بالاعمال من النائب باسيل على المقاربة الكاملة للتيار الوطني الحر لملف الانتخابات الرئاسية .