الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
بتاريخ 11 أيلول 2023، اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وقد تمّ الإتفاق على التالي:
1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
2- متابعة تسليم المطلوبين بإغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.