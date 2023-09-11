حزب الله دعا لوقف إطلاق النار فورا في عين الحلوة: نحن ضد هذا الاقتتال ونرفضه بالمطلق

واوضح في بيان، "نحن نؤكد، بشكل صريح، لا مجاملة فيه لأحد، أننا ضد هذا الاقتتال ونرفضه بالمطلق، ونعتبر أن المستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية. ففي الوقت الذي يخوض فيه مجاهدو المقاومة الفلسطينية في الداخل أعظم الملاحم لتحرير تراب فلسطين، يحصل هذا القتال العبثي في مخيم عين الحلوة، والذي يدمر البشر والحجر ويعمق المأساة ويضر بشكل كبير بالوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل العمل الوطني".

ودعا إلى "وقف إطلاق النار بشكل فوري والتزام كل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها، في إطار العمل الوطني الفلسطيني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة".

واشار الى "إن حزب الله الذي آلمه جدا سقوط الضحايا البريئة، يسأل الله الرحمة لهم والصبر لذويهم، وللجرحى العافية والشفاء. ويشيد بكلّ الجهود المبذولة من الأطراف كافة لوضع حد حاسم لهذا الاقتتال وإنهاء ذيوله والحؤول دون اندلاعه مجددا".