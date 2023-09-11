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محليات

السفير الفرنسي هيرفي ماغرو‎ : كثيرة هي التحدّيات لكنّني واثق من أننا سنتمكّن معاً من الحفاظ على صداقة فرنسية -لبنانية متجذّرة في التاريخ

2023-09-11 | 12:37
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السفير الفرنسي هيرفي ماغرو‎ : كثيرة هي التحدّيات لكنّني واثق من أننا سنتمكّن معاً من الحفاظ على صداقة فرنسية -لبنانية متجذّرة في التاريخ
السفير الفرنسي هيرفي ماغرو‎ : كثيرة هي التحدّيات لكنّني واثق من أننا سنتمكّن معاً من الحفاظ على صداقة فرنسية -لبنانية متجذّرة في التاريخ

أعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو‎ عن بالغ سروره بقدومه إلى لبنان لبدء مهمته خلفاً لآن غريو.

وجاء في رسالة ماغرو: أصدقائي اللبنانيين الأعزّاء، مواطنيّ الأعزّاء،
لقد استلمت للتوّ مهامي في لبنان وأردتُ أن أتوجّه إليكم مباشرة لأخبركم عن بالغ سرورنا، زوجتي وأنا، بقدومنا إلى هذا البلد الجميل، ولأُعيد التأكيد على دعم فرنسا وعلى الأهمية التي أوليها لمواصلة نشاطنا إلى جانبكم في مختلف القطاعات.
إستمراراً لعمل آن غريو، التي أودّ تحيّتها، وبدعم من مشغّلينا ووكالاتنا، يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.
كثيرة هي التحدّيات، لكنّني واثق من أننا سنتمكّن معاً، بفضل ما تتحلّون به من إرادة وأمل، من الحفاظ على صداقة فرنسية-لبنانية متجذّرة في التاريخ ولكنّها في الوقت نفسه تتطلّع بعزم إلى المستقبل بمشاريع ملموسة يجب أن تستجيب للتحديات القائمة حالياً.
أنتظر بفارغ الصبر أن أذهب للقائكم في كافّة أنحاء هذا البلد الجميل، وآمل أن تتاح لي فرصة التحدّث مع أكبر عدد منكم. بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ للإصغاء إليكم في هذه اللحظات التي أدرك أنها معقّدة.
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محليات

السفير الفرنسي

هيرفي ماغرو

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