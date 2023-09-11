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محليات

إسرائيل تقول إن الإيرانيين ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات عليها

2023-09-11 | 13:14
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إسرائيل تقول إن الإيرانيين ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات عليها
إسرائيل تقول إن الإيرانيين ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات عليها

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران يوم الاثنين بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

وفي تصريحات بثها التلفزيون في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان، عرض جالانت صورا جوية لما قال إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق "أهداف إرهابية" ضد إسرائيل بحسب تعبيره.

ولم يذكر جالانت مزيدا من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم. ويقع المكان الذي ذكره جالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.

وقال مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع إنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في الأنشطة العملياتية الداخلية والخارجية، لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخليا على الأرجح.
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