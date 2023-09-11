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محليات

تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

2023-09-11 | 15:31
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تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك
تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك
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تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

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