تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

علمت الجديد ان جهاز الامن في حزب الله ، قام بتوقيف شاب مشتبه بتعامله مع إسرائيل ، يدعى (م ط د) في العقد الثالث من العمر من بلدة مجدل زون في قضاء صور ، وجرى تسليمه اليوم الى الاجهزة الامنية اللبنانية .
على خط الحركة الخارجية الرئاسية ظل اللقاء الذي جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع قائد الجيش جوزيف عون شاغل الاوساط السياسية.
يصل الى بيروت مساء اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارة هي الثالثة له ليبدأ غدا الثلاثاء مهمته بإجراء جولة لقاءات ثنائية مع الكتل والأحزاب حول السبل الممكنة لانهاء الازمة الرئاسية على ان تمتد هذه المهمة الى بعد ظهر يوم الجمعة .