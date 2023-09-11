تطورات عين الحلوة: سُجل اكثر من 4 خروقات للهدنة المفروضة من الدولة اللبنانية والتي يتوجب متابعة تنفيذها من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

يصل الى بيروت مساء اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارة هي الثالثة له ليبدأ غدا الثلاثاء مهمته بإجراء جولة لقاءات ثنائية مع الكتل والأحزاب حول السبل الممكنة لانهاء الازمة الرئاسية على ان تمتد هذه المهمة الى بعد ظهر يوم الجمعة .