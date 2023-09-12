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محليات

نداء الوطن: عزام الأحمد سيبدأ حراكه السياسي اليوم ويلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين

2023-09-12 | 01:44
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نداء الوطن: عزام الأحمد سيبدأ حراكه السياسي اليوم ويلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين
نداء الوطن: عزام الأحمد سيبدأ حراكه السياسي اليوم ويلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين

أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة نداء الوطن، أنّ "وقف إطلاق النار الجديد اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد بين اللواء البيسري، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، حيث قطع المشاركون وعوداً ببذل المزيد من الجهود لتطبيقه من دون أي خرق، بعدما عاتبهم اللواء البيسري من باب الحرص على القضية الفلسطينية وأمن المخيم والجوار اللبناني واستقرارهما".

وقد تكامل هذا الجهد السياسي - الأمني مع وصول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف على الساحة الفلسطينية عزام الأحمد إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعاه فيه الى العمل لوقف الاقتتال.

ومن المقرر أن يبدأ الأحمد حراكه السياسي اليوم الثلاثاء فيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين ليبلغهم رسالة بالحرص على استقرار لبنان، وان المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عين الحلوة، لن تكون خنجراً في الخاصرة اللبنانية في ظل الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية.
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عزام الاحمد

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