نداء الوطن: عزام الأحمد سيبدأ حراكه السياسي اليوم ويلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين

أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة نداء الوطن، أنّ "وقف إطلاق النار الجديد اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد بين اللواء البيسري، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، حيث قطع المشاركون وعوداً ببذل المزيد من الجهود لتطبيقه من دون أي خرق، بعدما عاتبهم اللواء البيسري من باب الحرص على القضية الفلسطينية وأمن المخيم والجوار اللبناني واستقرارهما".