اللواء: الحراك السياسي مع الموفد الفرنسي هو محاولة لوضع الاستحقاق الرئاسي في سكة البحث مجدداً

وتابعت المصادر: "الأمور مرهونة بخواتيمها وبتلقف الفرقاء للمبادرة التي تطرح"، مشيرة إلى أن "هناك سباقا بين إجراء الحوار الذي يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين جلسات الإنتخاب التي تصر عليها المعارضة".ولفتت إلى أن "هذه الحركة تبقى أفضل من حال الجمود الذي يخيم على ملف الاستحقاق الرئاسي".