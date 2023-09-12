البناء: لا قرار حكومي ولا من قيادة الجيش بالدخول على خط الاشتباك في عين الحلوة

تشير أوساط حركة فتح لصحيفة البناء، الى أن "قرار حركة فتح وقف إطلاق النار مرتبط باستسلام المطلوبين وتسليمهم للقضاء اللبناني أو تصفيتهم"، متهمة بعض التنظيمات الإسلامية في المخيم كعصبة الأنصار بالتغطية على المتطرفين الذين يتلطون خلف الإسلام ويستخدمون الأحياء التي تسيطر عليها عصبة الأنصار لشن هجمات على مراكز حركة فتح، متهمة جهات إقليمية بتمويل ودعم المجموعات الإرهابية لأهداف سياسية وأمنية".