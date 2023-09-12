الجمهورية: التيار وحزب الله يقاربان ملف اللامركزية الادارية بجدية

علمت صحيفة الجمهورية، ان "اجتماعا عقد يوم الجمعة الماضي في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، حضره عن حزب الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ومدير المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وعن التيار الوطني الحر، عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون، وانطوان قسطنطين، وطوني عبود وغابي ليون، وكانت هذا الاجتماع تمهيداً لاجتماعات لاحقة، عرضت فيه آلية العمل، وتقرر ان تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية، تعقد مداورة بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، وتحدد في هذا السياق الاجتماع المقبل في حارة حريك يوم غد كموعد مبدئي".

