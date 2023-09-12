الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وزير الخارجية: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة ولا أريد أن أترشح

2023-09-12 | 04:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الخارجية: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة ولا أريد أن أترشح
وزير الخارجية: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة ولا أريد أن أترشح

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنه "ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية"، قائلاً: "لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة، ولا أريد أن أترشّح، ولا أحد طرح معي هذا الموضوع، وعندما قيل ذات مرّة أن السفيرة الأميركيّة طرحت اسمي للرئاسة، لُمتُها ولكنها أكدت لي أنها لم تطرح أسمي أبداً".

ومن برنامج المشهد اللبناني على "قناة الحرّة"، أمل بو حبيب أن يكون هناك إنفراجٌ في الملف الرئاسي، مستطرداً بالقول: "لا أراه قريباً"، ومضيفاً: "أُتّهم أنني أميركي وأُتّهم أنني مع حزب الله، هذا يعني أنني لبناني على الخط الصحيح". وشدّد أنهم كمسؤولين يشعرون بأنهم ضعفاء من دون رئيس معلّقاً: انا ضد الوساطات ولكن مع الضغوط الدولية.

وعن لعبه دوراً في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي أدت إلى إطلاق رهائن اميركيين في إيران مقابل الإفراج عن 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، أكّد بو حبيب صحّة هذا الأمر من خلال نقله رسالة بين الطرفين، إذ قال إن نظيرَه الإيراني طرح معه هذا الملف من باب الحديث الدبلوماسي الروتيني مبلغاً إياه أن الإتفاق مع الأميركيين توقف، فعمد بو حبيب إلى نقل هذه الرسالة للسفيرة الأميركية في لبنان، لتُعقد بعدها اجتماعاتٌ غير مباشرة في عُمان بوسيط عُماني. وأكد بو حبيب أن "المليارت الستّ لن تذهب الى ايران، إنما ستكون في مصارف قطر حيث يمكن شراء المواد الغذائية وأدوية". 

وعن زيارته إلى إيران، أكد أن "نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجّه له دعوة لزيارة طهران"، مشيراً الى أن "كل وزراء الخارجية السابقين لم يزوروا إيران، ولكن هذه الزيارة بحاجة الى قرار وزاري وموافقة من الحكومة، وعليه سيطرح زيارة إيران على مجلس الوزراء، وهذه الزيارة ستكون بروتوكوليّة". وردّاً على سؤال عن اقتناعه بزيارة إيران قال بو حبيب: "أي ليش لأ".

أما عن ترؤسه وفداً وزاريّاً الى سوريا فقال بو حبيب: "لا أريد أن اترأس لجنة، هذه المهمّة ليست للخارجية، وأنا على تواصل دائم مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد متسائلاً لماذا سأترأس وفداً، في وقت لا يمكنني أن أفعل أي شيء، واضاف: قلت للمقداد أنا مستعد أن أزور سوريا مع وفد من الخارجية".

ورأى بو حبيب أنّ سوريا آمنة وأنّ اللاجئين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيّين إنما لاجئين اقتصاديين وهاربين من الأزمة المعيشيّة.

وعن ترسيم الحدود البريّة مع اسرائيل، أكد بو حبيب لبرنامج المشهد اللبناني أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين لم يحمل أي طرح عن هذا الموضوع، ولكن الجانب اللبناني هو الذي طرح هذا الأمر في الأمم المتحدة، مشدّداً على ضرورة تثبيت الحدود التي سبق وتمّ ترسيمها عام 1923 مع اسرائيل.

وعن موقف "حزب الله" من الترسيم البرّي قال بو حبيب: "حزب الله لا يرفض تحديد الحدود البريّة، يقول لا علاقة لي بهذا الأمر إنه من مهام الدولة اللبنانية، لن نهاجمَكم ولن نهنّئكم. واضاف وزير الخارجية اللبناني أن اسرائيل وعوضاً عن فرحتها بالترسيم تقول إنها غير جاهزة والسبب طموحاتها بالتوسّع". وأضاف بو حبيب تعليقاً على هذا الموضوع: في بعض الأحيان يتمّ دفعنا الى إما حرب داخلية إما حرب إقليميّة، لا هم يريدون حرباً إقليمية ولا نحن نريد حرباً داخليّة.

وفي الشأن الحكومي، أكّد أنّه يتشاور ويلتقي دائماً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورغم أن ميقاتي يتمنّى حضوره جلسات الحكومة ولكنه لا يعاتبه أبداً.

في إطار آخر، شدّد وزير الخارجية اللبناني على أن لا ضحايا لبنانيين في زلزال المغرب، وأنّ الجالية اللبنانية ستتبرع بالدم بالإتفاق مع الهلال الأحمر المغربي.
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة ولا أريد أن أترشح

محليات

عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال افتتاح مدرسة زاهية قدورة الرسمية المختلطة: لن نتواجه مع الروابط التعليمية والعام الدراسي سيبدأ بموعده مهما حاول البعض عرقلة ذلك
النائب أسامة سعد لـ "الجديد": الخلاف في عين الحلوة بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات اللبنانية تهدد أمن المخيم ومدينة صيدا والأمن اللبناني ولا يجوز تشكيل غطاء عليها من أي جهة

اقرأ ايضا في محليات

مناورة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة ولبنان
07:02

مناورة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة ولبنان

سيقوم أكثر من 65 عسكرياً من الكتيبة الثانية في فوج المظلات (2 PARA) التابعة للجيش البريطاني بتمرين عسكري مشترك تحت اسم "بيغاسوس-سيدار"Pegasus Cedar" مع نظرائهم من فوج المجوقل اللبناني بدعم من سلاح الجو اللبناني.

07:02

مناورة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة ولبنان

سيقوم أكثر من 65 عسكرياً من الكتيبة الثانية في فوج المظلات (2 PARA) التابعة للجيش البريطاني بتمرين عسكري مشترك تحت اسم "بيغاسوس-سيدار"Pegasus Cedar" مع نظرائهم من فوج المجوقل اللبناني بدعم من سلاح الجو اللبناني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023