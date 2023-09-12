وزير الخارجية: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة ولا أريد أن أترشح

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنه "ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية"، قائلاً: "لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة، ولا أريد أن أترشّح، ولا أحد طرح معي هذا الموضوع، وعندما قيل ذات مرّة أن السفيرة الأميركيّة طرحت اسمي للرئاسة، لُمتُها ولكنها أكدت لي أنها لم تطرح أسمي أبداً".