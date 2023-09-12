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محليات

لودريان خلال لقائه ميقاتي: نأمل أن تكون مبادرة الرئيس بري بداية مسار الحل

2023-09-12 | 04:33
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لودريان خلال لقائه ميقاتي: نأمل أن تكون مبادرة الرئيس بري بداية مسار الحل
لودريان خلال لقائه ميقاتي: نأمل أن تكون مبادرة الرئيس بري بداية مسار الحل

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا.

شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، جدد الرئيس ميقاتي التأكيد "أن بداية الحل للآزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان واتمام الاصلاحات الاقتصادية،لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي". 

بدوره أكد الموفد الفرنسي انه" آت الى لبنان لاكمال مهمته"، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها. 
وأمل" في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل".
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لودريان خلال لقائه ميقاتي: نأمل أن تكون مبادرة الرئيس بري بداية مسار الحل

محليات

نجيب ميقاتي

جان ايف لودريان

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أسامة سعد لـ "الجديد": أجبنا على رسالة لودريان والبلد بحاجة إلى مرحلة انتقالية إنقاذية تكمن من خلال انتخاب رئيس جمهورية قادر على إدارة حوار في البلد ويمتلك رؤية إصلاحية وحكومة لها صلاحيات استثنائية
معلومات "الجديد": لودريان لم يحمل في لقائه مع ميقاتي مقترحاً أو أسماء وميقاتي شرح له وضع لبنان المالي والاقتصادي المتدهور

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