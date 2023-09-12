مطر قدم كتابا لميقاتي مطالبا بالرجوع عن قرار زيادة رسوم التسجيل ومساهمات الطلاب في صناديق المدارس

وأوضح مطر في كتابه ان "ادراك الزامية التعليم، لا تتحقق فقط بفرض القوانين والجزاءات، انما بتوفير الظروف المواتية لها، لاسيما لجهة تحديد رسوم مقبولة للتسجيل في المدارس الرسمية، يستطيع المواطنون والمواطنات الفقراء تحملها، خصوصاً اننا نعلم ان العائلات الفقيرة أغلبها لديها عدد كبير من الأولاد".

كما دعا إلى "تجنيب الأطفال آفة التسرب المدرسي بسبب الواقع الاقتصادي الصعب"، وقال: "لا يمكن ان نجعل عجز المواطنين عن دفع رسوم التسجيل لعدم انسجامها مع الأجور المحددة من الدولة سببا أساسيا لهذا التسرب".

ووضع مطر ميقاتي في أجواء تقديم اقتراح قانون لمجلس النواب في هذا الإطار.