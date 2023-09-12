الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الكتائب : لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي

2023-09-12 | 11:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكتائب : لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي
الكتائب : لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي

أصدر حزب الكتائب اللبنانية بياناً عقب إجتماع المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وهذا ما جاء في البيان :

1- إن الانتخابات الرئاسية في لبنان بمفهومها الديمقراطي سقطت لاسيما بعد جلسة 14 حزيران التي كرست معادلة إما أن ينتخب رئيس تابع لحزب الله وفريقه أو لا رئيس وإما الخضوع لإرادتهم أو الفراغ تحت وطأة التهديد والوعيد والتخوين.

ويؤكد المكتب السياسي على مقاربة رئيس الحزب للواقع الانقلابي الذي يشهده لبنان منذ العام 2005 وعنوانه الاغتيال والاستقواء بالسلاح وتدمير المؤسسات والاستيلاء على الدولة وتقوده ميليشيا تأتمر بإيران وتنفذ مصالحها وهو واقع يجب مواجهته بكل الطرق السلمية غير التقليدية .

2- يجدد المكتب السياسي المطالبة بمعالجة ملف المخيمات الفلسطينية بشكل جذري واتخاذ قرار سياسي واضح ونهائي من الدولة اللبنانية بوضع حد لفلتان الفصائل وتدخل الأحزاب وإعطاء الصلاحيات اللازمة للجيش اللبناني بضبط الوضع وجمع السلاح وتطبيق مطالب السلطة الفلسطينية بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.

3- إن الموجة الجديدة من التسلل غير الشرعي من السوريين نحو الأراضي اللبنانية تأتي لأسباب محض اقتصادية وتستدعي استنفارًا عامًا غير مسبوق من كل الأجهزة العسكرية والسياسية المعنية لوقفها بشكل حازم ووضع حد لتدفق أعداد هائلة تشكل تهديدًا واضحًا للبنان واللبنانيين وتهدّدهم في وجودهم.

ويدعو المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص ووعي أن ما يحصل هو بمثابة نحر للبلد وأن من واجب دول العالم أن تبادر فورًا إلى رفع الظلم عن لبنان والعمل على مساعدة السوريين على العودة إلى بلدهم أو إعادة توزيعهم على الدول القادرة على تأمين المأوى لهم.

4- يأسف المكتب السياسي لخسارة لبنان واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية للتطور والانفتاح العالمي. فبينما يشهد العالم على إطلاق أكبر ممر اقتصادي يربط  بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، يبقى لبنان غارقًا في عزلته ووحوله ويفوت فرصًا من الازدهار لا تتكرر إلّا نادرًا ولا تلتقطها إلّا الدول التي أخرجت نفسها من منطق النزاعات العابرة للحدود والحروب العبثية الدائمة.

مقالات ذات صلة
الكتائب : لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي

محليات

الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

المخيمات الفلسطنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-9-2023
حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

مراسل "الجديد": اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار
13:48

مراسل "الجديد": اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار

مراسل "الجديد": اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار

13:48

مراسل "الجديد": اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار

مراسل "الجديد": اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023