بالفيديو - اشتباكات متقطعة في هذه الاثناء عند محور جبل الحليب - حطين في مخيم #عين_الحلوة @dayanaiwaza pic.twitter.com/jsCwJtBRAF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 12, 2023
بالفيديو - اشتباكات متقطعة في هذه الاثناء عند محور جبل الحليب - حطين في مخيم #عين_الحلوة @dayanaiwaza pic.twitter.com/jsCwJtBRAF
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل إذ تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.