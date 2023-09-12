حزب الله: نهيب بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مد يد العون والمساعدة للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم

اكد حزب الله في بيان، "تضامنه العميق مع الشعب الليبي الشقيق في المأساة المفجعة ‏التي أصابته إثر العواصف والسيول العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد ‏وأدت إلى وفاة وفقدان عشرات آلاف المواطنين".‏

وأضاف البيان : "يهيب حزب الله بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مد يد العون والمساعدة للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم".

وختم البيان:"نسأل الله تعالى الرحمة للضحايا والعافية للمصابين وان يرأف بالشعبين العزيزين ويمدهم بالقوة والصبر وان يخفف عنهم الآلام والمعاناة انه سميع مجيب".