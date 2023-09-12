فرنجية استقبل لودريان والبحث تناول الوضع السياسي الراهن وسبل إتمام الانتخابات الرئاسية
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان هيرفي ماغرو، حيث عُقد لقاء بحضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.
وخلال اللقاء، تم البحث في الوضع السياسي الراهن وسبل إتمام الانتخابات الرئاسية في ظل جميع الأزمات الضاغطة والملحة. كما تمّ التأكيد على أهمية الحوار كمدخل أساسي وضروري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت.