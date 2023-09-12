فرنجية استقبل لودريان والبحث تناول الوضع السياسي الراهن وسبل إتمام الانتخابات الرئاسية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل إذ تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.