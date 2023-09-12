حركة فتح تشيّع في مخيم البرج الشمالي احد عناصرها الذي قضى في اشتباكات عين الحلوة
شيعت حركة فتح وقوات الامن الوطني الفلسطيني ، في مخيم البرج الشمالي ، احد عناصر الحركة محمد حسن الصالح ، الذي قضى امس في إشتباكات مخيم عين الحلوة.
شيعت حركة فتح وقوات الامن الوطني الفلسطيني ، في مخيم البرج الشمالي ، احد عناصر الحركة محمد حسن الصالح ، الذي قضى امس في إشتباكات مخيم عين الحلوة.
وشارك في تشييع الصالح ، حشد كبير من ابناء المخيمات وقيادات من حركة فتح ، وبعد الصلاة على الجثمان ووري الصالح في جبانة الشهداء في المخيم .
يذكر ان الصالح في العقد الثاني من العمر وله طفل .