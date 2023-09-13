بري للنهار: لا بديل من الحوار الذي يصب في مصلحة الجميع

قالت أوساط عين التينة لصحيفة النهار، أن "الرئيس نبيه بري خرج مرتاحاً من اجتماعه مع الموفد الفرنسي الذي ردد بأنه يتبنى ما تضمنته دعوة رئيس المجلس لطاولة الحوار بكل ما تحمل وهي تتناول فقط موضوع انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت الى ان "لودريان سيعمل على دعم مبادرة بري والعمل مع رؤساء الكتل التي سيلتقيها على التجاوب معها، وقالت ان بري سأله اذا كان موقفه هذا يعبر عن المجموعة "الخماسية" فجاءه الرد ايجابا وانها تحظى بغطاء الدول الاعضاء".



وقالت أوساط بري انه "لم يدخل في تفاصيل محاولات لودريان وكيفية اقناعه الجهات التي رفضت الحوار ودفعها الى المشاركة وانه في ختام جولته سينقل حصيلتها الى بري على ان يستكمل البرلمان مهمة الحوار لسبعة أيام ويتوجه بعدها بري الى تحديد موعد الجلسة الانتخابية التي تحمل الرقم 13 اذا سارت الامور بحسب ما اتفق عليه مع الموفد الفرنسي".



وردا على سؤال قال بري للنهار، ان مبادرته "لم تنته وألا بديل من الحوار الذي يصب في مصلحة الجميع، وسيكون لبنان كله هو الرابح اذا نجحنا في اتمام استحقاق الرئاسة الاولى".