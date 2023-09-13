الأخبار: حل الأزمة لا يكمن الا بانتخاب رئيس جامع يحظى بقبول غالبية القوى السياسية

كتبت صحيفة الاخبار، أنه "في زيارته الأخيرة لبيروت، أمس، موفداً فرنسياً لحلّ الأزمة الرئاسية قبل تسلّمه مهمته الجديدة رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في المملكة العربية السعودية، كانت لقاءات جان - إيف لودريان مع عدد من الجهات السياسية باهتة، مع علم الجميع بأن الدبلوماسي الفرنسي لا يحمِل معه سوى نصيحة الحوار، وهو بدا في حديثه مع من التقاهم وكأنه يلمّح إلى انتهاء وساطته بالتأكيد على أن اللبنانيين يجب أن يتحاوروا في ما بينهم على قاعدة اشهد أنّي بلّغت، كما تقول مصادر مطّلعة".