نداء الوطن: توافق بين القيادات الفلسطينية للحفاظ على أمن المخيم واستقراره

ذكرت مصادر فلسطينية لصحيفة نداء الوطن، أنّ "اجتماعاً موسعاً عقد ليلاً بين القيادتين، حيث جرى التوافق على خريطة طريق للحفاظ على أمن المخيم واستقراره، على قاعدة تطبيق قرارات هيئة العمل المشترك الفلسطيني في لبنان بتسليم الجناة في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى العدالة اللبنانية، وذلك قطعاً لأي محاولة لاستنزاف المخيم وتدميره وتهجير أبنائه".

