اللواء: لودريان لم يدعُ لإجراء حوار قبل الانتخابات الرئاسية بل يسعى لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية

أشارت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، في تقويمها لليوم الأول من زيارة لودريان الى لبنان، بأنه "لم يحمل معه اي مبادرة او أفكار جديدة لدفع مسار مهمته قدما الى الامام، بل كان خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والسياسيين، يستمع إلى تقييمهم لمضمون الرسالة التي وجهها إلى رؤساء الكتل النيابية والعديد من النواب ويناقش اجوبتهم عليها، ويتبادل معهم الاراء حول رؤيتهم لكيفية الخروج من الازمة وتسريع خطى انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، من دون الخوض باي اسماء مطروحة".