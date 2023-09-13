البناء: لودريان يسعى لإقناع القوى السياسية بتلبية مبادرة بري
أفادت مصادر صحيفة البناء، أن "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لا يملك مبادرة خاصة، بل إن بلاده تدعم وتؤيد مبادرة الرئيس بري الحوارية وسيبذل جهوداً لإقناع كافة الأطراف السياسية والكتل النيابية لتلبيتها على أن تليها جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس".
وذكرت مصادر إعلامية أن "السفير السعودي وليد البخاري أجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم الى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر غدٍ يحضره الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولفتت إلى أن اللقاء الذي دعا اليه السفير السعودي سيقترب كثيراً من توضيح الموقفين الفرنسي والسعودي حيال انتخابات الرئاسة اللبنانية"، بحسب الصحيفة.