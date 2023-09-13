الجيش اللبناني: لا صحة للمعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق حول النقاط 13 المتحفظ عليها في لقاء الناقورة

اشارت قيادة الجيش في تصريح عبر منصة "اكس"، الى انه "عقد في الناقورة اجتماع ثلاثي برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدو لاثارو، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، وذلك لبحث النقاط 13 المتحفظ عليها والتي اعتُبرت خرقًا، من دون التوصل إلى اتفاق، وقد تَقرر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة".



ونفت "صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص".