الجمهورية: اللجنة الخماسية ستجتمع الثلاثاء المقبل في نيويورك..وهذه آخر رحلة للودريان إلى بيروت

كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة الجمهورية، انّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعم مبدأ الحوار بين القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك اللجنة الخماسية، وانّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي تبنّى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بالثلاثة، يضع بين اللبنانيين فرصة نادرة لبداية مسار الحل، معتبراً انّ الرفض والاعتراضات للحوار لن توصل الى أي مكان".