إصابة 3 أشخاص كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني جرّاء انفجار لغمين

أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة، حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة.