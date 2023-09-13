سليم عون: التيار مع حوار بري لكنه يريد ضمانات بعقد جلسات انتخابية مفتوحة

أشار النائب سليم عون في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن "تكتل لبنان القوي، يقبل المشاركة في حوار الرئيس بري بنسبة 90%، ولكنّه يريد ضمانات من صاحب الدعوة في ما خص الـ10% لعقد جلسات انتخابية مفتوحة مهما كانت نتيجة الحوار"، معتبرًا أن "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وطالما أنه يؤيّد مبادرة الرئيس بري، فيمكنه أن يلعب دور الوسيط بين "التيار" وبري بحيث يكون عامل حثّ لعدم التهرب من أي التزام".