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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-09-13 | 03:08
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل إذ تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن سواحل  لبنان اعتبارا  من اليوم  الأربعاء مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتحول الطقس الى متقلب مع بعض الأمطار المتفرقة بخاصة جنوب البلاد و في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا جنوب البلاد وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، على ان يستقر الطقس اعتبارا من المساء.

الخميس:  قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل اضافي وطفيف في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل.
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مراسل "الجديد" : يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في حضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش

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مراسل "الجديد" : يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في حضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش

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