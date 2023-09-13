عزام الاحمد عقب لقائه ميقاتي: تقرر وقف إطلاق النار في عين الحلوة وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي والجانب اللبناني سيجري اتصالات لوصول القرار هذا لجميع الأطراف

أشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الى أننا "عبّرنا عن موقفنا من هذه الأزمة التي تمرّ بها البلد، والرسالة الأساسية هي أننا نعتبر أن المؤسسات والنظام الديمقراطي رهينة السلاح والاستقواء وطالما هذا الواقع موجود فالإستحقاقت مضروبة".
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارا بتأجيل التسجيل في المدارس الرسمية بعد ضغط الروابط وأعلن بداية التدريس في المدارس الرسمية يوم الاثنين ٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ .
مراسل "الجديد" : يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في حضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش