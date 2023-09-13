المكاري التقى مدير كلية الإعلام ووفد الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال

تم البحث في إمكان تفعيل العمل الأكاديمي خدمة للاعلام في لبنان، وطلب رعاية الوزير المكاري للمؤتمر السنوي، الملتقى التاسع للرابطة، بعنوان "متاهات الاتصال ورهاناتها الثقافية في العالم العربي" الذي سيقام في كلية الاعلام - الفرع الأول في 24 و25 تشرين الثاني، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين العرب ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي".