قوى الأمن: توقيف مواطنين على حاجز ضهر البيدر بحوزتهما مخدّرات ودولارات مزيّفة

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"الساعة ٢٢:١٥ من تاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٣، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن "باص ميتسوبيشي"، متّجهاً إلى بيروت، وهما:



- ح. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني، وهو سائق الباص)



- م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)



وضبطت بحوزتهما /50/ غراماً من الكوكايين ومبلغ /10.000/ دولار أميركي مزيّف.



تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الباص" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقّهما".