أسئلة من كرم ويزبك إلى الحكومة عن الاجراءات المتخذة لمنع تسلل السوريين الى الداخل اللبناني

توجه عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وغياث يزبك بكتاب الى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، تضمن أسئلة عن الإجراءات المتخذة لمنع دخول السوريين خلسة الى لبنان ووقف التسلل بطريقة غير شرعية وغير قانونية وغير نظامية.



وحذر كرم ويزبك في كتابهما من "تدفق الآلاف من السوريين الى الداخل اللبناني وما يبعث على القلق هو أن أكثريتهم من فئة الشباب."

وأشارا الى أن "حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه الدكتور سمير جعجع ونواب تكتل "الجمهورية القوية" ناشدوا الحكومة ضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لضبط الحدود ومنع المتسللين من خرق السيادة الوطنية."



وسأل كرم ويزبك الحكومة "عن الاجراءات التي اتخذتها لضبط الحدود ومنع المتسللين والداخلين خلسة الى لبنان والتدابير التي تنوي اتخاذها في هذا الاتجاه بالاضافة الى قدرة الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها على ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية لمنع أي تسلل من الاراضي السورية الى الاراضي اللبنانية."



وختم النائبان كتابهما آملين من الحكومة الاجابة عن الاسئلة ضمن المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار على ضوئها اتخاذ الموقف المناسب.