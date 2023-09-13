بوحبيب اتفق مع نظيره السوري على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك

عطفاً على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، بترؤس وفد رسمي لينتقل الى سوريا ويبحث قضية النازحين، أجرى الوزير بو حبيب إتّصالا بنظيره السوري فيصل المقداد وإتّفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك، حيث سيشارك الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الاجتماعات الاممية.

