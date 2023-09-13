دريان: نريد رئيساً للجمهورية يحترم قسمه الدستوري في المجلس النيابي

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، "النواب إلى الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإلى التلاقي والحوار والنقاش الشفاف الصادق، لنصل إلى نهاية سعيدة، ونطوي هذا الملف".

وخلال حفل تكريمي لمفتي الجمهورية بدعوة من رجل الأعمال بشير حريري، اعتبر دريان أن "انتخاب رئيس للجمهورية ليس هو كل الحل، بل هو مدخل إلى حل المشاكل الأخرى"، مضيفاً: "نريد رئيسا للجمهورية يحترم قسمه الدستوري في المجلس النيابي، لأنه يقسم على الدستور، وعلى اتفاق الطائف، والتزمه الصلاحيات التي أعطاها له الدستور، هناك عمل كبير وكبير جدا يؤدى، وجهد شاق جدا يبذل من أجل إعادة الأمور في لبنان إلى الانتظام العام، وإلى الحياة الطبيعية، نحن لا نريد لبنان جديدا، نحن نريد لبنان قويا بجميع أبنائه، وبجميع مواطنيه، وهذا الأمر لن يتم إلا بتضافر جهودنا جميعا".



وأكد دريان "عدم السماح بتشويه القيم العربية والإسلامية من خلال طروحات غريبة ومشبوهة لأي مشروع يتعارض مع الدين الإسلامي"، مشدداً على "أننا نثق بعنفوان وشرف وغيرة أغلبية نوابنا في المجلس النيابي، الذين سيقفون معنا في التصدي لأي مشروع قانون يطرح في المجلس النيابي، يطال الأسرة والأولاد، وندعو النواب إلى عدم السير في إلغاء المادة التي تجرم المثلية بل إلى التشدد فيها، وهذه مسؤولية كبرى تقع على النواب".